Incidente fatale sull'E45: muore un 79enne, gravi un uomo e una donna

Schianto fatale sull'E45, oggi pomeriggio.

Nello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento e che ha coinvolto due veicoli, ha perso la vita un 79enne, residente a Pieve Santo Stefano, mentre sono rimasti feriti in modo grave un uomo ed una donna di 47 anni residenti in provincia di Perugia. I due sono stati soccorsi e trasportati all'Ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso: la donna con l'Elisoccorso Pegaso 1, l'uomo in ambulanza

A causa dell'ncidente, avvenuto al km 142,700, è stata chiusa provvisoriamente, in entrambe le direzioni, la strada statale 3 bis "Tiberina” a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo.

Il traffico viene deviato in loco fra gli svincoli di San Sepolcro Nord e Madonnuccia, sulla viabilità provinciale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Fonte: Anas - Ufficio Stampa