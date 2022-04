La nuova base militare a Pisa preoccupa Sinistra Civica Ecologista

"Sinistra Civica Ecologista esprime grande preoccupazione per la decisione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla costruzione di una nuova base militare all'interno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Un intervento che, se realizzato, avrebbe un impatto irreversibile sull'area protetta e andrebbe a sommarsi alla già forte presenza militare sul territorio. A destare ulteriore allarme sono anche le modalità e le procedure individuate per la realizzazione della nuova base che scavalcherebbero qualsiasi vincolo e ogni valutazione strategica e di impatto ambientale. Colpisce, inoltre, la decisione del governo di utilizzare i fondi del PNRR per la costruzione della futura cittadella militare, fondi che in Toscana avremmo voluto vedere utilizzati prioritariamente su opere e investimenti civili, legati alla ripresa economica e alla transizione ecologica. Come Sinistra Civica Ecologista chiediamo alle istituzioni locali e regionali di attivarsi immediatamente con il governo affinché ci sia un ripensamento di questa scelta".

Lo rende noto Sinistra Civica Ecologista.

Fonte: Ufficio Stampa