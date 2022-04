Marcia della pace di Cerreto Guidi: maxi striscione e cero di due quintali

430 metri, di disegni, firme, scritte e di messaggi per la pace nel mondo realizzate da bambini, ragazzi delle scuole, pittori, persone del mondo del volontariato e delle istituzioni, sacerdoti, sindaci e persone comuni sono stati srotolati metro dopo metro a Cerreto Guidi (Fi) dopo essere stati cuciti dal vivo uno insieme all'altro. E tra i nomi che scorrono delle firme apposte si scorgono quelle del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, delegato per la conferenza episcopale della Toscana per il turismo, quelle in ucraino di bambini sfollati con le loro famiglie, mani e segni di colore, nomi di paesi e di cittadine che danno l'idea dei luoghi italiani da cui sono arrivati.

L'Associazione Nazionale Città dei presepi e Terre di Presepi hanno chiuso, come in un abbraccio, con lo striscione della pace, dopo settimane di lavoro, l'anello del centro storico di Cerreto Guidi, alla presenza delle istituzioni con i relativi gonfaloni, dei comuni e dei ragazzi delle scuole. Ma lo striscione continuerà a crescere perchè l'invito a tutti i paesi e città che lo vorranno, è di aggiungere il proprio pezzo di stoffa con le loro scritte affinché possa essere cucita insieme a quella degli altri. "Fino a che la guerre nel mondo continueranno, noi porteremo lo striscione nelle città che lo vorranno e lo allungheremo anche chilometri se necessario con chi vorrà rendere testimonianza"- dicono i presepisti.

Intanto è stato acceso il grande cero della pace di fronte al monumento ai caduti di tutte le guerre che ha un peso di due quintali per due metri d'altezza. Lo ha acceso un figurante del presepe vivente che interpretava la figura del santo Francesco, con la fiaccola della pace prelevata alcuni giorni fa al santuario francescano di La Verna. Il "lume della pace" è conservato presso la misericordia di Castelfiorentino e chiunque potrà prelevarlo per portarlo nella propria cittadina, paese, casa o chiesa.

Il grosso cero partirà invece, a bordo di un veicolo Ape alla volta di Lourdes insieme al suo autore.

Dalla Romea Strata un gruppo di persone è arrivato camminando proveniente da Fucecchio, mentre la piccola comunità di Roffia è stata la più numerosa come partecipazione. Intanto fervono i preparativi per partecipare alla marcia della pace straordinaria Perugia-Assisi del prossimo 24 aprile.

Fonte: Città dei Presepi - Ufficio Stampa