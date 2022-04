Misericordia di Empoli, partono doposcuola e corso di italiano

Grande risposta della cittadinanza empolese all’appello lanciato alcune settimane fa dalla Misericordia di Empoli per trovare volontari che aiutino i bambini ucraini ospitati in città nello studio della lingua italiana e nello svolgimento dei compiti scolastici. Più di sessanta i cittadini, tra cui studenti, insegnanti in servizio e docenti in pensione, disponibili ad offrire un po’ del loro tempo libero: un’adesione straordinaria che ha dato la possibilità di ampliare il progetto iniziale, ed estendere il servizio anche a tutti i bambini che sul territorio hanno necessità di un sostegno scolastico e agli adulti stranieri che potranno così migliorare la propria conoscenza dell’italiano.

Si parte lunedì 11 aprile con il percorso di avvicinamento alla lingua italiana per adulti, con doppio appuntamento settimanale pomeridiano, lunedì e venerdì, presso i locali dell’Oratorio S. Andrea in Via Jacopo della Quercia 29 a Empoli. Gli incontri sono organizzati in più moduli tematici, che spaziano da argomenti quali l’orientamento nel mondo del lavoro a scenari di vita quotidiana, affrontati con l’ausilio di libri di testo e materiale didattico multimediale. Il martedì e il giovedì pomeriggio, invece, sono i bambini ad usufruire del servizio organizzato dalla Misericordia, presso il Centro Servizi dell’associazione in Via Cavour 43/B a Empoli. In questo caso le attività, di tipo ludo-didattico, sono rivolte a bambini tra i 7 e i 14 anni, provenienti dalle famiglie ucraine ospitate in città ma anche dai nuclei familiari che hanno necessità di un sostegno educativo al percorso scolastico dei propri figli. Le lezioni, gratuite sia per gli adulti che per i più piccoli, saranno tenute dai cittadini che si sono resi disponibili, da Volontari della Misericordia e da interpreti che collaborano con l’Arciconfraternita.

“Siamo orgogliosi di aver strutturato un servizio così importante, non solo per i bambini ucraini che vivono nella nostra città, come simbolo di accoglienza e inclusione nella comunità empolese – commenta il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari – ma anche per tutti coloro che ne hanno bisogno. Empoli si dimostra una città sempre aperta e disponibile ad aiutare chi ha necessità e anche stavolta ha risposto immediatamente e con grande entusiasmo al nostro appello. Voglio quindi ringraziare tutti i cittadini che parteciperanno a questo progetto e i Volontari giallo-ciano che hanno contribuito alla sua realizzazione”.

Per avere informazioni sulle attività didattiche rivolte ad adulti e bambini è possibile contattare la sede centrale della Misericordia allo 0571-7255 o inviare una mail a formazione@misericordia.empoli.fi.it.