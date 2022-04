Muore la moglie dell'attore Atos Davini: "Addio, Pallina mia"

Un gravissimo lutto ha colpito l’attore pisano Atos Davini, uno dei volti della serie tv “I delitti del BarLume”. Oggi è morta la moglie Maria Pieri, anche lei originaria di Pisa. I due si erano sposati quarantadue anni fa, dopo che Maria era rimasta vedova del primo marito.

“Stamani alle 4 la mia cara metà è volata in cielo – ha scritto Davini su Facebook –. Pallina mia, hai intrapreso l’ultimo viaggio e ora sarai in Paradiso, perché se non vai in Paradiso tu, vuol dire che non esiste. Riposa tranquilla, tesoro mio, ci saranno i figli accanto a me, anche se ora mi sento tanto solo”.

Dal primo marito Maria aveva avuto quattro figli e insieme ad Atos si era trasferita un paio d’anni fa a Cascina, dopo una vita vissuta a Pisa.