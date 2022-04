'Salviamo un bosco in più': la raccolta fondi della Racchetta Montespertoli

La Racchetta Sezione di Montespertoli fa partire una raccolta fondi dal titolo 'Salviamo un bosco in più'.

Si tratta di un progetto da finanziare in crowfounding per l'importo di €16.000,00. La Racchetta cercherà risorse per 8.000,00 euro che verranno raddoppiati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze.

Il progetto, vincitore di un concorso al quale hanno partecipato oltre 40 concorrenti, si prefigge un duplice scopo: protezione della natura, come ampiamente illustrato nel link allegato e avvicinamento alla natura, con conseguenti riflessi di socializzazione, per giovani portatori di disabilità diverse, secondo i principi dell'outdoor education... Infatti molti portatori di handicap sono spesso relegati in ambienti chiusi e non hanno accesso a quelle risorse che il contatto diretto con l'ambiente può fornire.

Per chi vuole donare, QUI si trovano tutte le info.