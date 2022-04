Riparte a Empoli lo sportello di orientamento legale

Dopo gli anni difficili della pandemia con la fine dello stato di emergenza riprendono anche attività come quella del servizio di sportello di primo orientamento legale, nella sede del Giudice di Pace di Empoli.

Un servizio specialistico gratuito che ha la finalità di fornire informazioni e un ‘primo orientamento’ su argomenti e tematiche di natura civilistica di interesse della collettività.

L’attività si svolge in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Firenze e l'Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa.

Per accedere è necessario prendere un appuntamento al numero telefonico 0571 757920.

Ogni martedì del mese è dedicato ad uno specifico argomento come spiegato nella scheda informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Empoli al link: https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-sportello-orientamento-informazione-legale-al-cittadino .

Il primo martedì, tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno); il secondo martedì, eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); il terzo martedì, casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); il quarto martedì, famiglia (separazioni e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti minori).

Tutti i martedì potranno essere affrontate anche altre tematiche quali: strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie; difesa d'Ufficio e patrocinio a spese dello Stato; costi e tempi della giustizia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa