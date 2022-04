Strage di Viareggio, giudice positivo al Covid: slittano le udienze d'appello

Slittano le udienze fissate in corte di appello a Firenze per il processo bis sulla strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Uno dei giudici del collegio, infatti, è risultato positivo al Covid. Le udienze fissate a lunedì 11 aprile – in cui si sarebbe tenuta la requisitoria della procura generale – e a giovedì 14, quindi, sono state annullate; le parti torneranno in aula il 21 aprile quando con tutta probabilità la corte riorganizzerà il processo, con un rinvio all'udienza successiva.