'Ucraina 2022', incontro al Museo del Vetro di Empoli

“Ucraina 2022”, a morire sono i civili, è il titolo dell'evento organizzato dal Comune di Empoli insieme all'associazione 46°Parallelo e l'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.

L'incontro, in programma martedì 12 aprile 2022, alle 18, si terrà al Museo del Vetro, Via Ridolfi, 70 e si propone di approfondire quanto sta succedendo in Ucraina: le cause dell'attuale conflitto e i possibili scenari.

Interverranno, la sindaca di Empoli, Brenda Barnini; Raffaele Crocco, direttore Atlante delle Guerre ed Emanuele Giordana, direttore editoriale atlanteguerre.it.

Coordina, la giornalista dell'Atlante delle guerre Alice Pistolesi.

Nell’occasione verrà presentata la decima edizione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, il volume in cui si trovano le schede aggiornate delle 34 tra guerre e conflitti in corso, i focus sulle situazioni di crisi e le altre macroaree interessate da tensioni e conflitti.

Nel testo tornano le infografiche: il metodo con cui la redazione dell'Atlante racconta vari fenomeni globali utilizzando mappe e numeri, per fornire in maniera sempre più immediata ma accurata un quadro generale della salute del Pianeta. L'edizione si compone poi di dossier, reportage fotografici, approfondimenti e analisi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa