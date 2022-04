Ucraina, corsi di italiano per adulti e laboratori per bambini a Siena

Il Comune di Siena è pronto a sostenere il progetto educativo presentato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Mattioli, Federico Frati, intitolato 'Benvenuti a Siena' e rivolto alle famiglie ucraine giunte in città.

Il progetto, che mette a disposizione dell'insegnamento i locali della scuola Pascoli e alcuni docenti reperiti dall'associazione Pangea, verterà su due momenti educativi linguistici paralleli: gli adulti svolgeranno in un'aula attrezzata due ore di lezione per imparare la lingua italiana, mentre i bambini saranno coinvolti in laboratori attivi, giocando ed esplorando il linguaggio universale dei suoni.

Le attività dedicate ai piccoli ucraini verranno affidate a un educatore di lingua ucraina e ad un musicista di lingua italiana. Saranno previste, poi. uscite settimanali didattiche di trekking urbano con insegnanti e guide turistiche. Le lezioni proseguiranno fino al mese di maggio.