Controlli in strada a Firenze, cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

La notte scorsa, tra sabato e domenica, in più posti di blocco sparsi in città il Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Firenze ha controllato la circolazione stradale, verificando in particolare le condizioni psico-fisiche delle persone alla guida.

Oltre 30 i conducenti controllati, cinque dei quali risultati con un tasso alcolemico superiore al valore consentito di 0,5 gr/l. Per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla Prefettura di Firenze per i provvedimenti di sospensione, che saranno raddoppiati poiché accertati in orario notturno. I veicoli sono stati di conseguenza affidati a persone idonee alla guida.