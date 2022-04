Elezioni Rsu Pubblico Impiego, Cgil Siena primo sindacato della provincia

L’esito delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del Pubblico Impiego che si sono svolte dal 5 al 7 aprile sancisce la conferma della Cgil di Siena quale primo sindacato in tutta la provincia, quello più votato dalle lavoratrici e dai lavoratori dei settori pubblici e della conoscenza.

Quasi un lavoratore senese su due ha votato la Cgil, che ‘stacca’ di oltre 20 punti percentuali il secondo sindacato.

Nel 76,3% dei luoghi di lavoro in cui si è andati al voto le liste dei candidati Cgil hanno raccolto più consensi di tutte le altre organizzazioni sindacali, nel 52,6 % dei casi la sigla ha addirittura registrato la maggioranza assoluta.

Grande successo negli Enti Locali, dove le votazioni confermano un dato al 67%: la Cgil è la prima lista in 42 Istituzioni su 46 ed in 38 ha la maggioranza assoluta. Particolarmente importante il risultato al Comune di Siena, l'Ente capoluogo e il più grande del comparto, con la conferma della rappresentatività Cgil al 61,5%. Anche al Comune di Montepulciano il sindacato sfiora il 60%, al Comune di Poggibonsi si conferma prima organizzazione sindacale e all’Amministrazione Provinciale registra oltre il 70% delle preferenze.

Per quanto riguarda la sanità, nei seggi senesi dell’USL Toscana Sud Est la Cgil supera il 50% dei voti conservando la maggioranza assoluta, risultato che al Policlinico Le Scotte non è stato raggiunto da nessuna sigla sindacale; anche alla Società della Salute Senese il sindacato si attesta oltre il 60%, un 100% di preferenze alla SdS Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese.

Rispetto alle elezioni del 2018 il risultato Cgil è stabile nello Stato e Parastato, ma con la crescita di consensi in alcuni importanti Enti come il Tribunale e la Procura di Siena dove l’organizzazione raddoppia le preferenze portando la propria rappresentatività al 60% o come l'Agenzia delle Entrate dove il sindacato si consolida crescendo di 6 punti percentuali.

La rappresentatività della Cgil aumenta anche nella scuola e nell'università dove supera il 40%: prima lista in 25 istituti e maggioranza assoluta in 11; particolarmente importanti i dati dell'Università degli Studi di Siena in cui la sigla cresce di circa 10 punti percentuali rispetto alla precedente tornata e quelli dell'Istituto di alta formazione musicale Rinaldo Franci di Siena dove la Cgil porta a casa addirittura il 100% dei consensi.

Il Segretario Generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani non nasconde la sua soddisfazione: “Un risultato che ci carica di responsabilità nei confronti di chi ha sostenuto e votato le nostre liste, ma anche verso tutti i 14.000 dipendenti pubblici della nostra provincia, di cui il 66,61% degli aventi diritto è andato a votare. Una grande prova di democrazia con punte di partecipazione purtroppo inimmaginabili in altre elezioni. Questo ci dice che i lavoratori e le lavoratrici continuano a comprendere e riconoscere l’importanza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e della loro funzione negli Enti e negli Istituti e quanto mai sia necessaria una legge sulla rappresentanza che estenda a tutti i settori lavorativi questa preziosa pratica, per contrastare l’utilizzo ormai fuori controllo dei contratti di lavoro pirata firmati da organizzazioni sindacali assolutamente non rappresentative. L’esito del voto dimostra infine come la Cgil continui ad essere il primo punto di riferimento nei luoghi di lavoro”.

“Ringraziamo tutto il personale dei comparti pubblici e della conoscenza della nostra provincia, – dichiarano Anna Cassanelli e Lucia Barbi, Segretarie Generali rispettivamente della FLC e della FP Cgil - che esprimendo il voto per le nostre liste ha manifestato un importantissimo consenso verso l’attività di contrattazione della nostra Organizzazione. Ai candidati e alle candidate Cgil che si sono messi in gioco e si sono impegnati per rendere più forte il ruolo delle RSU va un grande grazie, agli eletti ed alle elette un forte ‘in bocca al lupo’ e la rassicurazione che saremo al loro fianco per aiutarli nell’affrontare le sfide di questo mandato. L’importante e significativo esito elettorale ci dà un ulteriore stimolo e una sempre più consapevole responsabilità per far fronte fin da subito con le Rappresentanze elette alle questioni e ai problemi contrattuali negli Enti e negli Istituti”.

Fonte: CGIL Siena - Ufficio stampa