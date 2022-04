Ginevra Taddeucci conquista l'oro nel fondo: Team Nuoto Empoli in festa

Limpida vittoria di Ginevra Taddeucci, guidata da Giovanni Pistelli direttore tecnico del T.N.T. Empoli, al campionato italiano primaverile Assoluti indoor di fondo sui 5 km femminili allo Stadio del Nuoto di Riccione.

L'azzurra, maturata nelle piscine al parco di Serravalle e tesserata per le Fiamme Oro, ha dominato la gara infliggendo dieci secondi alla 2 a classificata. L'atleta, nata a Firenze il 3 maggio 1997, ha impiegato 55'44"73 - il record di 55'28"81 appartiene alla marchigiana Aurora Ponselé, stabilito nell'edizione tricolore del 2015 - mentre l'altra azzurra Giulia Gabbrielleschi (classe 1996) si è assicurata la medaglia d'argento. Veronica Santoni, 24enne portacolori dell'Aniene, ha completato il podio col bronzo.

Il successo avvalora l'ottima condizione di Ginevra Taddeucci perché segue il recente 3° posto colto a Eilat nella prova d'esordio stagionale in Coppa Europa. Il 2022 agonistico è dunque iniziato molto bene per un'atleta decisa a contrastare le migliori specialiste in acque libere nei principali appuntamenti del calendario internazionale.

Alla rassegna di Riccione ha anche partecipato il biancazzurro Pietro Testi (Ragazzi 2006) chiudendo 24° i 3000 metri con 35'32"12. In campo regionale, poi, gli Esordienti A di scuola empolese hanno disputato la prima tappa estiva a Calenzano. Tra le ragazze, si sono distinte Nassim Salamate (2010) piazzatasi 2 a sui 100 farfalla e 3 a nei 200 stile; Melania Doccini 2 a sui 50 stile; Arianna Nucci 3 a sui 200 misti. Nei maschi, un elogio particolare spetta a Niccolò Borselli (2010) grazie alla 4 a posizione sui 50 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli