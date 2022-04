Prova a rubare una bici ma un cittadino lancia l'allarme: arrestato a Firenze

Stavano cercando di rompere la catena con la quale una bici era attaccata alla rastrelliera quando, un cittadino che stava assistendo alla scena, ha chiamato la polizia. È successo in via del Rosso Fiorentino a Firenze, dove un passante ha notato i due mentre tentavano il furto del mezzo. Quando uno dei due ladri è salito sulla due ruote, il cittadino gli avrebbe urlato di lasciarla.

A questo punto la bici è stata abbandonata e uno dei due, che era salito in sella, ha iniziato a fuggire verso via Paolo Uccello. Qui l'uomo, un 24enne gambiano già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dagli agenti. Dopo aver opposto resistenza alle operazioni di identificazione, è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.