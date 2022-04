Scambiato per un ladro ma aveva dimenticato le chiavi: in casa ha della droga, arrestato

Aveva dimenticato le chiavi e, non sapendo come entrare in casa, ha iniziato a forzare una finestra. Notato da un passante, sul posto ieri sera è intervenuta la polizia ma nonostante il sospettato non fosse il ladro, ma l'inquilino, è stato comunque arrestato per possesso di stupefacenti.

È successo in zona Rifredi a Firenze, dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino che avvertiva della presenza di un uomo, vestito in abiti scuri, che stava cercando di entrare in un'abitazione a piano terra dalla finestra. Mentre l'uomo è riuscito ad entrare, sul posto sono arrivati gli agenti che lo hanno atteso fuori dalla porta. L'uomo, che si è ritrovato la polizia davanti casa, ha spiegato l'equivoco e che aveva in realtà dimenticato le chiavi. Ma è in quel momento che la vicenda ha preso un'altra piega. Gli agenti hanno notato, sulla credenza della cucina, una bilancina di precisione e della sostanza stupefacente.

Scattata così la perquisizione, nella casa sono stati ritrovati 3,7 grammi di cocaina, mezzo grammo di metanfetamina, 55,30 grammi di hashish, sostanze per il taglio e appunto, la bilancina di precisione. Per questo l'uomo, un 47enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.