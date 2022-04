Studentessa cade dalle spallette dell'Arno a Pisa: non è in pericolo di vita

Serata di controlli e interventi quella tra sabato e domenica per la polizia di Pisa, nel centro della città.

Intorno a mezzanotte e mezza una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in Lungarno Pacinotti dove una giovane era caduta dalle spallette sopra il fiume Arno. Dalle informazioni raccolte dagli agenti sul posto è emerso che la ragazza, studentessa portoghese in Erasmus a Pisa, avrebbe perso in autonomia l'equilibrio. La ragazza, trasportata in ospedale dai sanitari del 118, non risulta in pericolo di vita.

Durante il resto della serata di sabato 9 aprile si sono svolti servizi di controllo del territorio congiunti tra forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Le verifiche, finalizzate alla repressione di spaccio di sostanze stupefacenti, microcriminalità e vendita abusiva di bevande alcoliche, si sono concentrate nel centro della città, nell'area compresa tra la stazione di Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Vettovaglie e vie limitrofe. Sono 31 le persone identificate, 14 veicoli e un esercizio commerciale controllati, senza particolari criticità rilevate.