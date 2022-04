Truffa l'assicurazione infortunandosi da solo, ricercato in manette a Pisa

Ricercato dopo essere stato condannato per truffa è stato rintracciato e arrestato a Pisa dalla polizia, nella zona della stazione. L'uomo, un 38enne milanese, è stato fermato dagli agenti e dopo un controllo è risultato ricercato perché gravato da revoca di "Sospensione di Ordine di Esecuzione per la carcerazione", emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza. Sull'uomo pendeva una condanna per truffa alle assicurazioni, che si sarebbe verificata tramite automutilazione fraudolenta.

Il 38enne, che dovrà scontare due anni di reclusione, dalla Questura è stato accompagnato nel carcere di Pisa. Alla polizia, al momento del controllo, l'uomo avrebbe dichiarato di trovarsi in città per visitarla.