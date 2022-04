Abc, i risultati del vivaio

Questi i risultati dell'Abc giovanile nel fine settimane.

Under 17 Femminile

Una vittoria ed una sconfitta per le ragazze dell’Under 17 che al PalaGilardetti si impongono con un perentorio 61-38 sul Pistoia Basket Junior, mentre inciampano sul parquet del B.F. Livorno per 54-46. Con Pistoia ottimo l’approccio della truppa castellana che incanala la sfida nel primo quarto (17-6 al 10′) per poi amministrare con autorità tutte le successive tre frazioni. Dopo il passaggio a metà gara sul 27-12, al rientro dagli spogliatoi le gialloblu tengono invariato il vantaggio fino al 30′ (39-24) per poi scavare il solco nell’ultimo quarto. A Livorno invece, dopo tre quarti punto a punto in cui le squadre si alternano al comando arrivando al 30′ sul 39-40, nell’ultima frazione le locali alzano l’intensità e scappano piazzando un break di 15-6 decide la sfida.

Prossimo appuntamento mercoledì alle ore 19.30 di nuovo al PalaGilardetti contro Baloncesto.

BASKET CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 61-38

Parziali: 17-6, 10-6, 12-12, 22-14

Tabellino: Ibrahimi 6, Cappelli 24, Costa 6, Dani 8, D’Ambrosio 9, Taddei 6, Mugnaini 2, Risoli, Sanesi, Betti. All. iserani. Ass. Banchelli.

B.F. LIVORNO – BASKET CASTELFIORENTINO 54-46

Parziali: 10-10, 7-11, 22-19, 15-6

Tabellino: Dani 9, Costa 6, Sanesi 3, D’Ambrosio 9, Cappelli 10, Ibrahimi 5, Betti 4, Risoli, Taddei, Mugnaini. All. Iserani. Ass. Costa.

Under 15 Eccellenza

Obiettivo Final Four conquistato. Con l’ennesima prova corale i gialloblu battono 69-45 il Pgs Oratorio Canaletto nei quarti di finale approdando alla finale regionale che metterà in palio non soltanto il titolo di Campioni Toscani ma anche l’accesso alle Finali Nazionali. Una gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che prendono il controllo nella prima frazione toccando il +11 già al 10′ (19-8) e da quel momento in poi incrementano il vantaggio fino al +24. Così la cavalcata iniziata ad ottobre, che ha visto i gialloblu chiudere al primo posto con due sole sconfitte (di cui una a tavolino) la regular season, battere Pescia negli ottavi e Canaletto nei quarti, arriva adesso al momento più atteso. La Final Four, che dovrebbe tenersi nel weekend 23/24 aprile (sede e programma ancora da definire), metterà in palio un pass diretto per le Finali Nazionali per la prima classificata e due pass per gli spareggi interregionali per la seconda e terza classificate.

ABC CASTELFIORENTINO – PGS ORATORIO CANALETTO 69-45

Parziali: 19-8, 19-13, 14-13, 17-11

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi, Carzoli 8, Grassi, Bufalini 3, Filomeno 17, Vallerani 6, Niccolini, Casadei 4, Leti 4, Marchetti 2, Borghesi 10. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 14 Elite

Prosegue la corsa del gruppo Under 14 che nell’ultima giornata di ritorno batte tra le mura di casa il Valdelsa Basket per 81-61. Con gli ultimi due recuperi in programma, e con il primo posto ormai ipotecato a prescindere dai prossimi risultati, i gialloblu difendono nuovamente la propria imbattibilità. Ottimo l’approccio della truppa castellana che, con un primo quarto sopra le righe, indirizza subito la sfida chiudendo la prima frazione sul 33-11, vantaggio rimasto praticamente invariato al riposo lungo quando il tabellone segna 48-25. Una forbice che, nella seconda parte, permette ai gialloblu di amministrare senza problemi fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 23 aprile, di nuovo al PalaBetti, quando alle 17.30 arriva la Sancat.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 81-61

Parziali: 33-11, 15-14, 16-23, 17-13

Tabellino: Garbetti, Agbegninou 17, Bianchi 2, Baldi 6, Matteini 7, Bonora 1, Ciulli 2, Bini 6, Pieri 6, Bufalini 9, Crisafi 5, Borghesi 20. All. Cantini. Ass. Mostardi.

Minibasket

Nel weekend pre-pasquale del Minibasket bc in campo i gruppi Esordienti e Scoiattoli. Gli Esordienti 2010/2011 di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini cadono in casa contro i pari età di un’ottima Olimpia Legnaia, che conducono il match aggiudicandosi la maggior parte dei tempini. Doppio successo, invece, per gli Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini: gli Scoiattoli Gialli vincono in casa la prima partita della terza fase battendo il DLF Firenze per cinque tempini ad uno, mentre gli Scoiattoli Blu si affermano in trasferta con un netto sei a zero ai danni del Pino Dragons Firenze. Salta, purtroppo, per indisponibilità della squadra ospite, il match casalingo degli Aquilotti 2011/2012 di Antonio Ticciati con Mugello.

Fonte: Abc - Ufficio stampa