Museo San marco, Abel Ferrara legge “Cristo deriso” di Gabriele Tinti

Giovedì, al Museo di San Marco, presso la Biblioteca di Michelozzo, Abel Ferrara incontrerà i giornalisti in occasione delle riprese del video del reading di poesie di Gianluca Tinti ispirate all'affresco del Beato Angelico “Cristo deriso” nella cella n. 7 del museo e interpreterà in anteprima per la stampa alcuni brani scelti.​​

Il video sarà disponibile online dal 20 aprile sul canale YouTube e sui profili social del Museo. La Direzione regionale musei della Toscana e il Museo di San Marco, grazie alla collaborazione e al contributo della Fondazione CR Firenze ha dato vita a questo evento che rientra nel più complesso “Rovine”.

Il progetto di Gabriele Tinti che raccoglie una serie di letture dal vivo recitate di fronte alla statuaria classica e alla pittura rinascimentale. Negli ultimi anni “Rovine” ha visto coinvolti alcuni importanti attori e alcuni dei maggiori Musei al mondo come il Metropolitan di New York, il J. Paul Getty Museum ed il LACMA di Los Angeles, il British Museum di Londra, la Gliptoteca di Monaco, il Parco Archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano di Roma, i Musei Capitolini, il Museo dell ’Ara Pacis, il Museo Archeologico di Napoli e molti altri ancora.

Fonte: Ufficio Stampa