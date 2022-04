Almanacco dell’Italia occulta, presentazione al Politeama di Poggibonsi

Dario Argento, Pupi Avati, Dino Buzzati, Dylan Dog, Zagor, Tex, Salgari, la musica dei Goblin, Paganini, Massimo Inardi, l’autostoppista fantasma: questi alcuni dei nomi e dei personaggi al centro dell’Almanacco dell’Italia occulta. Orrore e inquietudini metropolitane (Odoya 2022) che verrà presentato mercoledì 13 aprile alle 18.15 al Teatro Politeama di Poggibonsi, sala SET. In questo libro “l’Italia che ci è familiare mostra il suo volto occulto, notturno, fantastico attraverso le voci oltre venti autori che hanno scelto e anche mescolato il saggio, la testimonianza, il racconto”, indagando da prospettive diverse letteratura, fumetto, cinema, musica, tradizioni popolari. Dalla testimonianza inquietante di Toni Binarelli, al sapientissimo e divertente saggio sull’horror nel fumetto italiano (dal leggendario Virus a Dylan Dog) di Moreno Burattini, da Buzzati e altri reporter dell’occulto a “Splatter”, la rivista “che faceva incazzare i genitori”. Non mancano riferimenti vicini come la leggenda del grand’uomo di Montemaggio o la splendida mostra dedicata a Dylan Dog negli anni Novanta a Certaldo.

A parlarne il co-curatore Fabrizio Foni (Università di Malta), che nella sua Introduzione anche racconta in che modo un adolescente di Siena costruiva e alimentava un’incontenibile curiosità per il fantastico alla fine del secolo scorso; Tommaso Braccini (Università di Siena), massimo esperto di fantastico nella cultura classica, autore di un saggio dedicato ai “culti innominabili”, con ramificazioni valdelsane e senesi; Irene Incarico, studiosa, scrittrice, che con il suo “Devil dietro la schiena”, illumina con riferimenti filmici e letterari un’inquietante leggenda ligure degli anni Settanta. Con loro Mariano D’Anza, docente, studioso di simbologie e di dottrine religiose e del loro influsso in letteratura, che già aveva contribuito con un suo saggio al volume Almanacco dell’orrore popolare (2021).

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “la Scintilla”, da FOF FumettoOltreFumetto in collaborazione con Fondazione ELSA. Ingresso libero.

