Nuovo locale a Firenze per All'Antico Vinaio. Aprirà anche a Torino

All'Antico Vinaio cresce ancora. Oggi, lunedì 11 aprile, ha aperto un nuovo locale a Firenze e nei giorni scorsi ha annunciato l'approdo in una nuova città, ovvero Torino.

Il decimo punto vendita della creatura di Tommaso Mazzanti ha aperto i battenti in piazza San Marco al civico 121. Dopo gli otto in tutta Italia e il nono a New York negli USA, ecco pure una nuova parte di Firenze toccata dalla schiacciata più famosa della città del Giglio.

E non è finita qui perché sui social network, al grido di battaglia di 'Bada come la fuma', Mazzanti ha annunciato un'apertura in Piemonte: nei prossimi mesi All'Antico Vinaio metterà la propria bandiera anche a Torino, l'indirizzo deve essere ancora svelato.