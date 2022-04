Borsa Internazionale del Turismo, Comune e Visit Pistoia partecipano

Dopo l’edizione digitale dello scorso anno, il Comune di Pistoia e Visit Pistoia, con Toscana Promozione Turistica, rinnovano la loro partecipazione alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, quest'anno tornata in presenza, nei padiglioni di Fieramilanocity, dal 10 al 12 aprile.

Le bellezze di Pistoia, le attrazioni naturalistiche della Montagna Pistoiese, gli eventi e le manifestazioni storiche medievali sono state al centro della presentazione al pubblico specializzato e alla stampa di settore, che si è tenuta presso lo stand della Toscana, con la partecipazione di Alessandro Sabella, assessore al Turismo e Tradizioni e Manifestazioni Jacopee del Comune di Pistoia.

Un'occasione per presentare l'Ambito turistico Pistoia e Montagna Pistoiese, che comprende i comuni di Pistoia, Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese. Luoghi da visitare, idee di viaggio, eventi ed esperienze da non perdere sono raccolte nel portale visitpistoia.eu, una finestra virtuale su tutto il territorio.

Pistoia è stata protagonista di un altro momento pubblico, domenica 10 aprile, in occasione della presentazione della nuova rete nazionale dei comuni medievali, che la vede capofila uscente. Due anni di lavoro e sette regioni unite in un calendario nazionale di eventi che raccoglie il patrocinio di Enit, Ente nazionale italiana del turismo. Una grande occasione, dunque, per promuovere i luoghi medievali d'eccellenza e, nell’occasione, passare il testimone al Comune di Viterbo per l'edizione in programma per i giorni 1 e 2 ottobre 2022. Presentato anche il nuovo portale dedicato alla valorizzazione e messa in rete delle destinazioni medievali: medievalitaly.org.

Sulla scia delle iniziative portate avanti dal Comune di Pistoia e dall’Ambito Turistico per promuovere il territorio, nei giorni scorsi, da venerdì 8 a domenica 10 aprile, la città capoluogo ha ospitato cinque buyer internazionali (provenienti da Olanda, Danimarca, Repubblica Ceca e Romania), nell'ambito del post-tour Discovery Italy di Sestri Levante.

Fonte: Ufficio Stampa