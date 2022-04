Elezioni a Pistoia, Lega: "Ripartire dai protagonisti dell'amministrazione Tomasi"

"Stiamo lavorando insieme per stilare una lista forte, che comprenda diverse professionalità e che copra il più possibile le frazioni del nostro territorio" dichiarano in una nota congiunta il deputato e commissario regionale Lega Toscana Mario Lolini e il deputato pistoiese e commissario comunale Maurizio Carrara.

"Per farlo è necessario partire da coloro che hanno contribuito in prima persona all'amministrazione Tomasi in questi cinque anni. Sono infatti l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei e i consiglieri Cinzia Cerdini e Francesco Mazzeo le persone dalle quali partire e che possono guidare la lista grazie alle loro proposte e alla loro esperienza. La campagna elettorale è alle porte e stiamo lavorando ad una lista che sia il più possibile inclusiva, siamo un partito aperto e in questa tornata elettorale vogliamo dimostrare la nostra forza nella società civile"

Fonte: Ufficio Stampa