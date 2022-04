Energie sociali, secondo evento di presentazione a Lajatico

Dopo il successo del primo appuntamento, venerdì 8 aprile il secondo incontro di “Sapori Senza Tempo” ha visto di nuovo protagonista l'associazione DiverCity. Vincitrice del bando “Energie Sociali” promosso dai comuni di Peccioli e Lajatico. Dopo l'iniziativa, svolta insieme all'associazione "Noi per voi" di Peccioli che aveva ha permesso di assaporare il gusto tradizionale di frati e bomboloni, è stata la volta della gita fuori porta, in collaborazione con La Vallata, storico ristorante di Lajatico.

I gestori hanno accolto una quarantina di partecipanti ai quali hanno fatto visitare l'azienda agricola con una fantastica vista sulle colline toscane, scoprendo da vicino gli animali tipici della zona, imparando tutto il processo che permette di portare in tavola delle prelibatezze assolute, basate su paté rivisitati. La Vallata ha organizzato la degustazione di 4 paté, dal più tradizionale al più innovativo, grazie anche ad abbinamenti con sapori inaspettati, quali i frutti rossi e il cioccolato fondente.

All'interno delle due ore dell'iniziativa si sono incrociate, vero obiettivo del bando “Energie Sociali”, diverse generazioni. Condividendo conoscenze e pratiche culinarie che saranno raccolte nel ricettario DiverCity fornito a tutti i partecipanti a conclusione del progetto.

"Ringraziamo infinitamente lo staff de "La Vallata" per la collaborazione meravigliosa e per l'opportunità formativa offerta a tutti i partecipanti del progetto “Sapori Senza Tempo” - spiegano i rappresentanti dell'associazione DiverCity -. L'impegno sostenibile de “La Vallata”, basato sull'impiego di allevamenti nel rispetto dell'ambiente e del territorio "come si faceva una volta" e i loro consigli per l'acquisto consapevole di prodotti biologici hanno permesso di addentrarci ancora di più nel mondo della cucina, tradizionale e innovativa, abbinando salute e sostenibilità".

Al termine dell'incontro, ormai come da tradizione, tutti i partecipanti hanno ricevuto un piccolo omaggio dall'associazione DiverCity. “Sapori Senza Tempo” proseguirà con il terzo incontro al Centro polivalente di Peccioli durante il quale ci sarà l'assaggio intergenerazionale di sushi, con a seguire l'inaugurazione della stoviglioteca cittadina. Per info e prenotazioni gratuite visitare: www.divercityeu.com/sapori-senza-tempo .

Fonte: Comune di Peccioli