Estate, bando a Carmignano per la gestione degli eventi

Estate 2022. Il Comune di Carmignano sceglie di affidare il servizio di ideazione, coordinamento, gestione e realizzazione degli eventi estivi a professionisti esterni e pubblica un bando che scadrà il 19 aprile 2022.

Il periodo individuato nel quale progettare concerti, spettacoli e performance in linea con quanto da anni caratterizza la “Carmignano Estate” va dal 18 giugno al 10 settembre. Il Cartellone dovrà garantire la diffusione della cultura artistica in città e nel territorio provinciale attraverso l’offerta di concerti, spettacoli teatrali, performance artistiche che sviluppino anche sinergie e collaborazioni con le varie istituzioni culturali del territorio e vadano a promuovere e sviluppare il turismo culturale locale.

Il progetto deve prevedere la programmazione di almeno 5 eventi (musica, danza, teatro, letteratura, arte, animazione, spettacolo, attività per bambini) e la realizzazione dell’ormai tradizionale Cinema sotto le Stelle nel Parco museo “Quinto Martini” ad agosto, con almeno 8 proiezioni equamente distribuite tra le varie fasce d’età. Il budget messo a disposizione è di 30.500, iva compresa. Gli eventi proposti dovranno tenere inoltre conto della composizione anagrafica del territorio diversificando le proposte artistiche affinché possano essere attrattive per tutte le fasce d'età.

La procedura di gara sarà svolta interamente sul portale regionale START e la proposta dovrà prevedere l’ideazione del programma, la cura delle pratiche rivolte all’ottenimento dei permessi per pubblico spettacolo, l’allestimento, la sicurezza e la promozione degli eventi. Saranno valutati positivamente i progetti che prevedano eventi in stretta collaborazione e con il diretto intervento dei commercianti del territorio e l’inserimento di eventuali spettacoli o iniziative da queste proposte nel proprio programma. Qualora l’aggiudicatario preveda la realizzazione di spettacoli di particolare prestigio artistico e culturale, potrà essere previsto un biglietto di ingresso a pagamento per l’utenza quale contributo alla copertura dei costi. Laddove non vi siano in prossimità delle aree adibite a spettacolo, aree ristoro o attività ristorative l’aggiudicatario potrà allestirne di proprie.

Le aree dovranno essere complementari alle iniziative proposte e dovranno essere allestite in prossimità delle aree di spettacolo e per il solo periodo della manifestazione e previo assenso dell’Amministrazione.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa