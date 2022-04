Giovane donna picchiata e minacciata con un coltello. Finisce in carcere un 35enne

Una ragazza aggredita da due persone, percossa e minacciata con un coltello. Il fatto è avvenuto in pieno giorno nelle vicinanze di un supermercato di Montevarchi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i quali hanno potuto apprendere come fosse scaturito un litigio per futili motivi con, almeno inizialmente, solo due donne coinvolte. A prender parte all'aggressione ai danni della giovane è poi sopraggiunto un uomo che ha infierito a colpi di calci e pugni.

E' stato egli stesso a minacciare la parte offesa con un coltello. Dopo l'analisi delle riprese effettuate dalle telecamere poste nelle vicinanze, i carabinieri di Montevarchi sono risaliti ad un pregiudicato 35enne, agli arresti domiciliari e residente proprio nel Valdarno aretino. A seguito dell'accaduto, dopo il deferimento da parte degli uomini dell'Arma, l'autore di violenza e minacce è stato condotto in carcere a Firenze.