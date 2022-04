Giovani volontari contro l'usa e getta: mobilitazione ambientale a San Casciano

Più di 25 sacchi pieni di bottiglie di vetro, oggetti di plastica, pneumatici, piccoli elettrodomestici, scarti edili, scarpe, brick e involucri alimentari, per un peso complessivo che è stato stimato in circa mezza tonnellata. A raccogliere e rimuovere i rifiuti abbandonati, in occasione della giornata ambientale organizzata dal Comune di San Casciano, sono stati i cinquanta giovani volontari che, armati di guanti e scarpe da trekking, ieri si sono inerpicati tra i sentieri dei boschi e della campagna chiantigiana per aderire all’evento clean up lanciato dalla referente sancascianese Plastic Free Letizia Chiarini.

Indossando la maglietta che riporta il mood dell’associazione nazionale attiva nella riduzione dei rifiuti, gli angeli del bello, giovani, famiglie e bambini, hanno dedicato l’intera mattina ad esplorare l’area boschiva intorno a Sant’Andrea in Percussina, a caccia di rifiuti e oggetti lasciati nelle radure e nelle scarpate di Scopeti. Si è trattato del primo evento che l’amministrazione comunale ha organizzato dopo aver sottoscritto con l’associazione Plastic Free uno specifico protocollo per l’ingresso nella rete nazionale degli enti che si impegnano sul fronte ambientale con attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali.

All’iniziativa erano presenti il sindaco Roberto Ciappi e l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida. I partecipanti, supportati per gli spostamenti dall’associazione Auser che ha messo a disposizione un bus navetta e dalla squadra della Racchetta per l’attività di pulizia tra i boschi non solo hanno concretamente rimosso rifiuti di piccole e medie dimensioni, ma hanno segnalato le aree in cui sono stati avvistati accumuli di spazzatura in stato di abbandono che richiedono l’intervento del gestore del servizio di raccolta rifiuti Alia. Il sindaco Ciappi ha commentato soddisfatto l’esito del debutto di San Casciano Comune Plastic Free.

"Un esempio di cittadinanza, attiva e responsabile – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi - testimoniato dalla partecipazione di tante persone che hanno dedicato il loro tempo libero ad un’azione collettiva e simbolica che invita a riflettere sull’importanza di contrastare l’inciviltà con l’adozione di pratiche virtuose e rispettose dell’ambiente, quello orientato alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della cittadinanza sul fenomeno dei rifiuti abbandonati, è un percorso che stiamo portando avanti da tempo con le iniziative organizzate negli anni insieme alla Consulta dei Giovani, alla Pro Loco, al tessuto associativo locale".

"La giornata che abbiamo messo in piedi ha visto la mobilitazione di tante persone, in prima linea i giovani sensibilizzati sulle tematiche ambientali - ha sottolineato l’assessore Ferdinando Maida – purtroppo abbiamo riscontrato che ancora tanti sono coloro che compiono gesti inaccettabili e mostrano mancanza di educazione, dobbiamo continuare a lavorare insieme promuovendo il volontariato ambientale, rafforzando i controlli che mettano un freno a chi deturpa e sporca illegalmente i nostri spazi urbani e rurali assediati dall’uso e getta, educando i più piccoli al conferimento corretto dei rifiuti urbani".

"Se vogliamo vivere in un ambiente pulito e plasticfree – ha concluso la referente Letizia Chiarini – dobbiamo impegnarci tutti e in ogni momento della giornata, l’obiettivo dell’attività che abbiamo intrapreso con l’associazione nazionale rafforza l’impegno e la consapevolezza della comunità sancascianese per la tutela del patrimonio ambientale, solo un’azione di prevenzione collettiva e costante nel tempo potrà rivelarsi efficace nella salvaguardia della salute del pianeta".

Un ringraziamento è rivolto dagli organizzatori ai cittadini e alle cittadine e alle associazioni di volontariato che hanno preso parte e garantito la riuscita della mobilitazione ambientale. I sacchi di spazzatura sono stati collocati nei punti concordati con il gestore Alia che ha già provveduto a ritirare i rifiuti raccolti.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino