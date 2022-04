Lavoro a Empoli, Montelupo e Castelfiorentino: le nuove offerte di aprile

Continuano ad arrivare numerose per il mese di aprile delle nuove offerte di lavoro: torna la vetrina con gli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADD. ALLA STIRATURA TESSUTO

La risorsa si occuperà della stiratura dei capi in tessuto col ferro. Per questa posizione è necessaria esperienza in ambito di stiratura di capi di abbigliamento. E' richiesta una buona conoscenza dei principali metodi di stiro (ferro, bambolo e pressa).

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_alla_stiratura_tessuto_112992/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ESPERTO

risorsa dovrà occuparsi in totale autonomia di tutti gli aspetti amministrativi aziendali come:

archiviazione e gestione documentale;

fatturazione attiva e passiva

prima nota;

pagamento verso fornitori/clienti;

attività di contabilità generali

Per questa posizione si ricerca una risorsa con una solida e comprovata esperienza in ambito amministrativo aziendale di almeno 4 anni. Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza anche in ambito di contabilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_amministrativoa_esperto_112899/it/

MODELLISTA ABBIGLIAMENTO

La risorsa si occuperà della realizzazione di modelli, degli sdifettamenti, dei piazzamenti e dello sviluppo taglie in capispalla alttraverso il programma Cad lectra. Si richiede una persona che abbia maturato una minima esperienza in settori affini e che provenga da un settore di studi riguardante la modelleria. E' necessaria la conoscenza di cad lectra.

Luogo di Lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/modellista_abbigliamento_112375/it/

HR RECRUITER IN STAGE

La risorsa, inserita nello staff di filiale e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà delle mansioni legate alla ricerca e selezione del personale quali: stesura annunci di lavoro, ricerca di candidati sui vari portali, interviste telefoniche, colloqui di selezione. La risorsa ideale è in possesso di una laurea in materie umanistiche ed è fortemente interessata al mondo delle risorse umane.

Completano il profilo il possesso di un master in ambito Hr e la predisposizione al lavoro di squadra.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr_recruiter_in_stage_111631/it/

STAGISTA FRONT OFFICE/SEGRETERIA

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà della: accoglienza clienti, gestione della corrispondenza e delle telefonate, piccole mansioni amministrative, customare care. Per questa posizione ricerchiamo una persona dinamica, intraprendente e con una spiccata propensione al cliente. Completano il profilo la capacità di lavorare in team e l'immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stagista_front_officesegreteria_111548/it/

OPERATORE CIMITERIALE

La risorsa dovrà svolgere attività di sepoltura ed esumazione (anche da loculo), piccole manutenzioni di tipo edile e sfalcio erba mediante attrezzatura meccanica, attività di pulizia dei locali interni ai plessi cimiteriali. La risorsa deve rendersi disponibile a turni ivi compresi festivi e domenica, a spostamenti su territorio

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operatore_cimiteriale_111570/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.