Primo Maggio, tornano i sei cortei storici Cgil nell'Empolese Valdelsa

Dopo oltre due anni di crisi pandemica che hanno ridotto le manifestazioni pubbliche, quest'anno tornano i cortei del Primo Maggio. Nella zona Empolese Valdelsa sono confermate tutte e sei manifestazioni storiche.

A Empoli unitariamente con CISL e UIL si svolgerà il corteo principale alla presenza di un dirigente nazionale CGIL. Gli altri cortei si terranno a Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

A Empoli sarà dalle 10 in piazza Don Minzoni. A Fucecchio dalle 9 in piazza XX Settembre. A Castelfiorentino dalle 9 in piazza Gramsci. A Certaldo dalle 9.30 in piazza della Libertà. A Gambassi Terme dalle 9.30 in piazza Roma. A Montaione dalle 8.30 in piazza Gramsci.

A Empoli la CGIL torna a organizzare anche il Pranzo al Circolo ARCI di Avane (via Magolo 31 a Empoli) con prenotazione obbligatoria.