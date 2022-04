Incidente col trattore in Valdinievole, elisoccorso per un 74enne

Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito in un terreno a metà tra Pieve a Nievole e Monsummano Terme. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Careggi dall'elisoccorso.

Non è ancora chiara la dinamica ma pare che stesse lavorando in un terreno vicino a via Vivaldi a Monsummano Terme. A bordo di un trattore, il 74enne si sarebbe ribaltato e sarebbe rimasto colpito proprio dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di zona, oltre ai carabinieri. Presente l'automedica e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese e della Misericordia di Montecatini Terme. Data la gravità dell'incidente è stato chiamato anche Pegaso, che ha portato l'uomo in ospedale.