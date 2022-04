Rubano ricavato delle uova Ant, a sostegno dei malati di tumore: bloccati e denunciati

Brutta esperienza ma fortunatamente a lieto fine ieri pomeriggio per i volontari della fondazione Ant, la Onlus che sostiene e fornisce assistenza medico specialistica ai malati di tumore. Il gruppo si trovava con il proprio banco a Firenze, in piazza Beccaria, per la vendita delle uova pasquali, il cui ricavato contribuisce allo scopo di Ant.

Durante il pomeriggio però due persone avrebbero rubato l'incasso delle vendite. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione dei volontari, riuscendo a fuggire con la teca contenente i soldi. Sul posto è intervenuta la polizia, che è riuscita a rintracciare e bloccare i responsabili del furto. Si tratta di un 39enne e un 49enne, entrambi originari della Tunisia, che sono stati denunciati.

Il ricavato delle uova solidali, circa 250 euro, è stato recuperato e restituito dagli agenti alla fondazione.