Strutture militari nel Parco del Migliarino, interrogazione di ManifestA

"Deturpare l'area del Parco Migliarino-San Rossore-Massacciucoli e utilizzare parte dei fondi stanziati dal PNRR per la costruzione di mega edifici a scopi militari, che avrebbero peraltro un forte impatto, ambientale e acustico, rappresenta un penoso passo indietro per la regione Toscana."

Lo affermano in una nota la deputata della componente ManifestA, ricordando che è un’area verde di rara bellezza, con oltre 70 ettari di superficie e che rappresenta un patrimonio naturalistico da preservare.

"Con l'approvazione del Dpcm del 14 gennaio scorso, il Governo ha dato via libera alla costruzione di un 'opera destinata alla difesa nazionale' e concesso al 1° reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania, e al centro cinofili di Pisa, l'intera area di Coltano sita all'interno del Parco del Migliarino, adiacente alla già militarizzata base di Camp Darby. Un atto compiuto senza alcuna preventiva discussione con le istituzioni locali, la cittadinanza o lo stesso Presidente del parco, Bani, a cui è piovuta addosso una decisione calata dall'alto e senza possibilità di replica" commenta la deputata Yana Ehm. "La cittadinanza è stufa di apprendere a mezzo stampa decisioni che, inevitabilmente, inficiano sulla salute pubblica della comunità".

"Sollecitate da PRC, una città in Comune, dal mondo dell'associazionismo Diritti in Comune e dalle richieste unitarie della cittadinanza abbiamo voluto presentare una interrogazione, a prima firma Yana Ehm, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere se, con i fondi del PNRR, che peraltro non menzionano sussidi da destinare a parchi naturali, saranno finanziate altre strutture militari e se i pareri inerenti il progetto siano stati preventivamente chiesti agli enti interessati. Perché, a quanto pare, non sembrano mai stati auditi e sono ancora in attesa di conferme.

Una decisione che lascia basiti per la totale noncuranza del governo, per il mancato ascolto del territorio e soprattutto per una scelta chiara per l'ambiente e la protezione del nostro patrimonio territoriale. Un’altra occasione persa per il Governo dei migliori." .

Fonte: Ufficio Stampa