Vuole gettarsi dal Ponte di Mezzo, salvata dalla polizia

Voleva gettarsi dal Ponte di Mezzo a Pisa per togliersi la vita. L'arrivo della polizia ha permesso di fermare il gesto della donna. La 44enne soccorsa è una persona già nota alle forze dell'ordine, la quale è stata trovata in stato confusionale. Lei era al telefono con la polizia e l'agente in sala operativa l'ha tenuta continuamente in linea attendendo l'arrivo della pattuglia sul posto. All'arrivo dei soccorsi è stata poi trasferita a Cisanello dai mezzi inviati dal 118.