Aspettando Leggenda con Teresa Porcella allo Spazio Soci Coop

Un altro appuntamento che si inserisce nella cornice “Aspettando Leggenda” dedicato a grandi e piccini.

Mercoledì 20 aprile 2022, alle 17, Teresa Porcella, autrice molto amata dai bambini di Empoli, torna a trovarci in una nuova location, lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, Via Sanzio 199, dove terrà un incontro di narrazione con immagini, musica e danza finale, a partire dal suo libro ‘Armonia. Una storia per imparare a leggere’, Piemme.

Armonia è Allegria! Benvenuti a Musiché: siete mai stati a Musiché? È un paese speciale, a forma di stella, dove tutti cantano e suonano uno strumento. Lì tutti vanno d’accordo, ma un giorno Re Leo non decide di bandire un concorso per il miglior musicista del regno e allora scatta la rivalità tra gli abitanti del paese. Sembra impossibile che ritorni la pace, ma, per fortuna, a un certo punto, arriva Mago Pinguino.

L’appuntamento del 20 aprile è solo il primo di una serie di incontri-laboratori per bambini e ragazzi che si terranno presso lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, durante i giorni del festival ‘Leggenda’, che si terrà dal 5 all’8 maggio 2022.

PRENOTAZIONI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE – L’incontro è rivolto a bambini da 4 a 9 anni e accompagnatori di tutte le età. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Per prenotare è possibile scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonare alla Sezione Ragazzi al numero 0571-757873.

Ricordiamo che per accedere alla sala dell’incontro è richiesto il Green Pass rafforzato per le persone sopra i 12 anni. Obbligatorio utilizzo della mascherina FFP2.

LA COLLABORAZIONE CON UNICOOP - Da sempre, fin dalla prima edizione, sostenitore del festival, questo anno Unicoop, e in particolare lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, diventa luogo di incontri per alcune delle attività di Leggenda rivolte ai più piccoli.

"Per Unicoop Firenze la collaborazione con il Festival Leggenda risponde perfettamente alle finalità della cooperativa, che promuove l'accesso alla cultura per tutti i suoi soci e che intorno al tema del libro ha sviluppato e continua a portare avanti molte attività. Il sostegno a Leggenda è un'occasione importante per valorizzare il territorio e le iniziative di promozione della lettura, che coinvolgono i più giovani e che sono capaci di sviluppare passioni che resteranno per sempre nella vita dei giovani lettori. Ringraziamo gli organizzatori e auspichiamo una grande partecipazione agli appuntamenti - fanno sapere da Unicoop Firenze – a partire da quello del 20 aprile".

L’AUTRICE - Teresa Porcella è cagliaritana, ha studiato canto, violino, danza e teatro. Laureata in Filosofia, si è specializzata in Progettazione editoriale multimediale a Firenze dove insegna presso TheSign Comics & Arts Academy. Autrice, performer, progettista, editor, svolge attività di formazione, laboratori e spettacoli in tutta Italia. I suoi libri sono tradotti in Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cina, Turchia.

Nel 2021 ha vinto il Primo Premio al Concorso nazionale di Poesia Oreste Pelagatti con Prima e poi, Bacchilega Junior (ill. Giorgia Atzeni), testo che verrà presentato durante il festival Leggenda.

Nel 2019‐2020 ha vinto il Premio Procida Elsa Morante –Il mondo salvato dai ragazzini con Quelli là, Bacchilega Junior (ill. Santo Pappalardo), nel 2018 ha avuto la Menzione speciale al Premio Rodari con Il formichiere Ernesto, Coccole Books (ill. Ignazio Fulghesu).

Il suo ultimo libro Aiutiamoli a fare da soli. Maria Montessori si racconta, Editoriale Scienza, è candidato al Premio Strega ragazzi e ragazze 2022 e a partire proprio da questo libro l’autrice terrà durante il festival un incontro davvero… incredibile!

Come editor ha vinto il premio Andersen nel 2015 per la collana di poesia Il suono della conchiglia, Motta Junior, e nel 2018 con la collana Rivoluzioni, LibriVolanti. Nel 2005 ha fondato l’Associazione di promozione alla lettura Scioglilibro onlus, di cui è presidente.

PER INFORMAZIONI – biblioteca@comune.empoli.fi.it - 0571-757873, www.leggendafestival.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa