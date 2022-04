Esce l'Atlante dei Cammini toscani: il turismo sostenibile passa in 7 grandi itinerari

(Qui per consultare l'Atlante dei Cammini toscani e la mappa degli itinerari)

Una Toscana da scoprire passo dopo passo tra città d’arte, piccoli borghi e paesaggi, attraverso un sistema unico di itinerari che offrono l’opportunità di conoscere il patrimonio naturalistico, architettonico, storico e culturale.

È l’Atlante dei Cammini toscani, realizzato da Toscana Promozione Turistica, presentato oggi in anteprima alla Bit – la Borsa internazionale del turismo di Milano - come uno degli esempi di turismo sostenibile e slow in regione.

L’Atlante punta a valorizzare, per la prima volta e in una visione d’insieme, l’offerta del turismo lento toscano attraverso 7 grandi itinerari. Antiche vie storiche, religiose, sentieri escursionistici, itinerari alla scoperta di testimonianze artistiche, siti Unesco, luoghi incantevoli da percorrere a passo lento, per 1.369 km totali. I cammini di Toscana hanno in totale 72 tappe che attraversano 119 comuni, 7 province e 20 ambiti turistici.

Bit – la Borsa internazionale del turismo di Milano

Un sistema integrato che, grazie ad una struttura informativa uniforme per tutti i percorsi, mette a disposizione del visitatore una descrizione dettagliata di ogni singolo tragitto, con indicazioni geografiche, ospitalità e servizi, insieme ad una narrazione suggestiva ed evocativa, in grado di offrire spunti di viaggio e curiosità sui tanti luoghi che si possono raggiungere nella rete regionale.

Su Visittuscany.com è possibile consultare la versione digitale dell’Atlante dei Cammini toscani

La promozione dei Cammini toscani si concretizza inoltre grazie ad importanti media-partnership e la declinazione tematica della campagna "Toscana. Rinascimento senza fine". Con questi strumenti si punta a raggiungere il pubblico di appassionati del turismo lento, al quale far conoscere la variegata offerta di paesaggi, ambiente e cultura, che rende così speciale la nostra regione.

L’Atlante nasce come un progetto dinamico e flessibile, prevedendo la possibilità di integrarlo successivamente con altri Cammini.

I 7 Cammini presenti, in questa prima fase, nell’Atlante sono:

Via Francigena. Il grande itinerario culturale europeo incontra i paesaggi e la storia della Toscana.

Via Lauretana Toscana. Dal Patrimonio dell’Umanità di Siena ai tesori etruschi di Cortona, la strada di artisti, mercanti e pellegrini.

Via Matildica del Volto Santo. Il cammino con vista Apuane e Appennino, dall’anima verde della Garfagnana a Lucca.

Via Romea Germanica. Dalla natura dell’Appennino alle città d’arte, l’itinerario di viandanti e imperatori.

Via Romea Strata. In cammino dai passi appenninici alle terre di Leonardo da Vinci.

Via Romea Sanese. Dal Rinascimento di Firenze al Medioevo di Siena, in cammino tra i filari del Chianti.

Via di Francesco in Toscana. I cammini naturalmente spirituali, tra le opere d’arte e i luoghi di Francesco d’Assisi.

Fonte: Toscana Promozione Turistica - Ufficio stampa