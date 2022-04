Banda ultralarga, la campagna della Regione a Castelfranco

La Regione Toscana ha lanciato la campagna comunicativa “La Toscana va a mille” che individua, attraverso un porta a porta postale, esattamente le strade in cui è attivo il nuovo servizio. Gli interventi sono stati realizzati da Open fiber, con il contributo della Regione per attivare la Bul nelle aree bianche, quelle nelle quali gli operatori privati non sono ancora intervenuti.

In molte zone della Toscana la Banda ultralarga (Bul) è già una realtà. Così la Regione Toscana e Ali, la lega delle Autonomie, hanno lanciato una campagna informativa per far sapere ai cittadini della nuova opportunità di connessione che hanno.

Sono quasi 50.000 i volantini che arriveranno in altrettante cassette postali dei cittadini di 38 comuni toscani.

Tra questi ben 1.300 arriveranno a Castelfranco di Sotto, comprese le principali zone delle sue Frazioni di Orentano e Villa Campanile. Parliamo 1300 famiglie, quindi circa 3500 persone coinvolte dal servizio.

Gli utenti che riceveranno il volantino potranno quindi connettersi alla banda ultralarga e migliorare così in maniera notevole la loro connettività, finora spesso impossibile.

Per poter capire da subito se la propria abitazione è coperta dal servizio di Open Fiber, è inoltre possibile consultare il sito https://openfiber.it/verifica-copertura/. Semplicemente inserendo il proprio indirizzo e numero civico, gli utenti possono scoprire immediatamente se hanno la possibilità di copertura in fibra ottica.

La campagna informativa consiste in uno specifico volantino e in un roll up fornito a ognuna delle 38 amministrazioni comunali interessate, personalizzato con i dettagli dell’intervento effettuato da Open Fiber in quel comune, che può essere messo nel municipio per evidenziare il numero di chilometri di fibra ottica stesa, quello delle unità immobiliari collegate e l’entità dell’investimento.

“Sono molte le aree del nostro territorio comunale che possono usufruire di questa opportunità, compresa la maggior parte delle zone di Orentano e Villa Campanile- ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti- . Il nostro dialogo con la Regione Toscana ha portato i suoi frutti. Siamo davvero soddisfatti del risultato. Tante famiglie e imprese possono così migliorare le prestazioni dei loro dispositivi e rendersi maggiormente connessi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa