Aveva solo 29 anni Carolina Rosiello, consigliera comunale di Vaiano, piccolo comune del Pratese. La giovane è scomparsa dopo una lunga malattia. La ricorda l'amministrazione comunale così come il mondo del volotnariato, dove ha prestato servizio, e il Partito Democratico locale. Carolina Rosiello era laureata in scienze infermieristiche.

Ecco il messaggio del sindaco, degli assessori e di tutti i consiglieri: "Abbracciamo la famiglia di Carolina, ci stringiamo ai genitori e al fratello condividendone il dolore immenso che colpisce tutta la comunità di Vaiano. Vogliamo ricordare la bellezza interiore di Carolina, la sua generosità verso la comunità, la sua disponibilità all’incontro con gli altri. Ha vissuto con intensità dedicandosi all’impegno pubblico e al volontariato sempre con il sorriso stampato sul volto, ricorderemo la sua lezione di vita e la capacità di affrontare con coraggio e in modo positivo ogni situazione. Grazie Carolina!"

I messaggi di cordoglio per Carolina Rosiello

Questo il post dei Giovani Democratici di Prato: "Carolina Rosiello, la nostra compagna e consigliera comunale eletta a Vaiano, è venuta meno, lasciandoci ieri nello sgomento e nel dolore.

Una caparbia giovane donna che in questi lunghi anni di malattia non ha mai smesso di lottare per stare meglio e restare accanto alle persone care.

Una persona straordinaria che non ha mai abbandonato lo slancio ideale e concreto rivolto al bene comune, al quale ha dedicato tempo e moltissimo impegno. L’altruismo, la spontaneità, la dolcezza e il coraggio sono i tratti che maggiormente la contraddistinguevano. La sua volontà di dare una possibilità alla costruzione di rapporti umani sani e duraturi, per una politica trasparente e per un concetto di comunità autentica, larga e plurale, rimarranno per sempre con noi.

Ha attraversato delle difficoltà inconcepibili ai suoi coetanei rimanendo la persona solare e disponibile che era sempre stata.

Lascia un vuoto inspiegabile e incolmabile dietro di sé. Mancherà moltissimo tutto di lei.

Ci stringiamo attorno alla famiglia.

A te, Carolina, è impossibile e assurdo provare a rivolgere un addio. Ti promettiamo, al meglio delle nostre possibilità, di provare a onorare la tua memoria lottando ogni giorno per un mondo migliore: il mondo che meritavi, il mondo che volevi. Ci proveremo ispiratə dal tuo esempio e dalla tua passione inesauribile".

Il messaggio dalla lista di opposizione Vaianesi: "Apprendiamo con grande dolore la notizia della morte di Carolina Rosiello. Nonostante fossimo a conoscenza del crudele destino e dell'impari lotta che stava sostenendo abbiamo sempre sperato che potesse arrivare un miracolo, che purtroppo non c'è stato.

La malattia ed il Covid ci hanno impedito di incontrarci e confrontarci di persona con Carolina già pochi mesi dopo le elezioni ma abbiamo fatto in tempo ad apprezzarne l'educazione e la pacatezza.

La morte di una persona così giovane è drammatica: ma la comunità perde una ragazza che aveva deciso di spendere il proprio tempo per occuparsi delle questioni di Vaiano e della sua gente e siamo sicuri che l'avrebbe fatto con grande profitto se il Fato glielo avesse concesso.

Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici di Carolina e di tutti i colleghi del Consiglio Comunale. Ciao Carolina"