Ciclista 85enne investito a Montelupo, arriva Pegaso

Intervento importante di soccorso lungo la ss67 a Montelupo Fiorentino, nei pressi di Camaioni. Un 85enne in bici è stato colpito da un'auto in corsa poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Empoli e un'automedica, oltre alle forze dell'ordine. Data l'età del soggetto, è stato preferito il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Per cui Pegaso è stato fatto atterrare al parcheggio del PalaBitossi, prima di ripartire con il ferito a bordo verso l'ospedale di Careggi in codice giallo.