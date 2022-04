Coltano, M5S: "Contro la nuova base militare"

"Il Movimento Cinque Stelle pisano sostiene sia fondamentale un coro unanime e compatto nella denuncia dello scempio che la realizzazione della base militare in Coltano verrebbe a creare.

Ma occorre andare oltre la denuncia dei numerosi soggetti politici che ormai hanno dichiarato il loro dissenso al progetto, occorre fare fronte comune con tutte le realtà che hanno una idea sostenibile della gestione del territorio, la salvaguardia dell’ambiente non si fa con gli slogan o gli annunci ridondanti è necessario coinvolgere a 360 gradi tutti i referenti, per fornire una proiezione esatta di quello che comporterebbe la realizzazione del progetto così come è stato proposto.

I danni effettivi al delicato equilibrio della biodiversità dell’area parco, l’interruzione del corridoio ecologico che si è andato a creare negli anni, la zona umida collegata alla linea di costa, i danni di una cementificazione con cubature importanti, i servizi, gli alloggi le strade, la movimentazione, il reale impatto di tutto questo e soprattutto capire quali siano le proposte alternative, se sono state valutate e quali.

Il Movimento cinque stelle pisano è firmatario della mozione della minoranza dove si chiede l’impegno del Sindaco a prendere anch’esso una posizione pubblica nettamente contraria alla previsione del polo a Coltano, interagendo da subito con Regione e Governo al fine di modificare da subito tale previsione e ad organizzare una assemblea pubblica ed iniziative sul tema al fine di far partecipare tutta la cittadinanza".

M5S Pisa