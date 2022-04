Si dimette la vice sindaco di Montecatini Francesca Greco

È durata precisamente un anno l'avventura della delega con turismo per la vice sindaco Francesca Greco nella giunta di Luca Baroncini a Montecatini Terme. A 12 mesi dall'affido dell'importante delega per la città termale, Greco, in quota Forza Italia, si è dimessa ieri sera. Continuano dunque le tumultuose vicende per il sindaco, che perde una pedina importante e dovrà fare un rimpasto, il terzo dal voto nel 2019.

Sono giunte a commento le parole dell'associazione di categoria Federalberghi Apam.

Con le dimissioni della vicesindaca Francesca Greco si interrompe ancora una volta il lavoro per il settore turismo nella giunta di Montecatini.

La nostra associazione non può che prendere atto di questa rinucia, che riteniamo, ancora una volta, conseguenza della scarsa attenzione da parte di questa giunta al nostro settore.

"Solamente riservando al turismo l’attenzione che si merita e, di conseguenza, indirizzando le politiche tutte a questo settore – dice il presidente di Federalberghi Apam Carlo Bartolini - si potrà avere una continuità di lavoro dell’assessorato al ramo e risultati importanti e strutturati, nonché benefici economici per tutta la città".

"Le conseguenze della pandemia – prosegue il presidente Bartolini - hanno messo a nudo il fatto che senza turismo la nostra città muore. Non a caso l’indice di “turisticità” di Montecatini è di gran lunga il più alto di tutta la regione e non a caso i maggiori aiuti da parte dello Stato, anche se largamente insufficienti per il danno subito, sono arrivati attraverso il parametro del gettito della tassa di soggiorno".

"Oggi – conclude Bartolini - abbiamo una grande opportunità per il riposizionamento della nostra località sul mercato turistico attraverso il bando Unesco che ci mette a disposizione una risorsa di quasi 1,2 milioni di euro per un progetto di promozione turistica. Un progetto importante, epocale, per cui occorre l’attenzione e il massimo impegno da parte di tutti, con la consapevolezza che il turismo è il settore trainante dell’economia cittadina. Per ottenere questi risultati è però necessario l’impegno massimo da parte dell’intera giunta a sostegno del lavoro che andrà a svolgere l’assessorato al turismo".

Federalberghi Apam coglie l’occasione per ringraziare Francesca Greco per il suo spirito collaborativo e per l’impegno profuso fino a oggi.