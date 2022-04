Plastic Free Firenze, rimossi 430 kg di rifiuti alle Cascine

Sabato 9 e domenica 10 aprile, tantissimi volontari in maglia blu si sono riuniti nelle spiagge, nelle piazze e nelle strade di 281 città italiane per offrire il loro contributo per l'ambiente contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare di plastiche e microplastiche.

Il 2022 è iniziato bene per l’associazione Plastic Free che, con questo evento di Cleanup nazionale, continua a segnare una crescita importante e nuovi record: rispetto a settembre 2021, il precedente evento nazionale, sono stati registrati 50.000 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente e 10 appuntamenti in più, mentre rispetto all’anno precedente, aprile 2021, gli appuntamenti sono raddoppiati (+140) e i chilogrammi in più superano i 120.000.

A Firenze, con il patrocinio del Comune ed il supporto di Alia, l’evento si è tenuto al Parco delle Cascine, lungo l’argine del fiume Arno. Sono stati rimossi 430 kg di rifiuti tra plastiche e rifiuti ingombranti, con la partecipazione di 50 cittadini ed il gruppo Scout Agesci di Scandicci, Branco “Rupe della Pace”, presente anche l’assessora all’Ambiente Cecilia Del Re.

"Queste iniziative sono molto importanti non solo per ripulire l’ambiente urbano da rifiuti abbandonato ma anche perché stimolano i cittadini a compiere azioni e scelte sostenibili. – sottolineano l’assessora all'Ambiente Cecilia Del Re e la vicesindaca Alessia Bettini – Fondamentale infatti è promuovere una coscienza ambientale e una cultura del rispetto nella comunità. L’impegno dell’amministrazione su decoro urbano e sostenibilità è molto ma queste sfide si possono vincere solo se ognuno fa la propria parte".

"Grazie alla sinergia con i comuni e alla partecipazione attiva della cittadinanza, oltre 15.000 volontari in tutta Italia, siamo riusciti a rimuovere dall’ambiente circa 300.000 chilogrammi di rifiuti. Sono dati significativi, che segnano una svolta nella cura del proprio territorio", interviene Gerardina Trotta, Referente Regione Toscana di Plastic Free

"Sul territorio toscano siamo intervenuti in 17 città, con una partecipazione di circa 700 volontari e 13.500 kg di rifiuti rimossi da questa meravigliosa regione. Bisogna agire insieme, a piccoli ma costanti passi. Tutti uniti per un bene comune".

"Ad oggi, in Toscana, abbiamo sensibilizzato 1.200 studenti con il nostro progetto scuole. I cittadini del futuro sono molto attenti e sensibili ai temi ambientali, ed è per noi un immenso orgoglio confrontarci e divulgare le buone pratiche sostenibili", afferma ancora la Referente Regionale Gerardina Trotta. "Il prossimo grande evento nazionale sarà il 5 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ambiente", conclude.