Playoff Scudetto, Scandicci lotta contro Busto in semifinali

Dopo la formidabile gara 1 dei quarti di finale playoff nella quale la Savino Del Bene si è imposta senza diritto di replica per 3-0 al PalaRialdoli contro la Unet E-Work Busto Arsizio, adesso Scandicci tenta l'assalto alle semifinali in gara 2, dove la squadra di coach Barbolini si giocherà l'accesso al turno successivo in casa delle farfalle di coach Marco Musso mercoledì 13 aprile, alle ore 20.30, alla E-Work Arena.

L'anno scorso Scandicci riuscì a sopraffare Busto in due gare vinte al tie-break proprio nei quarti di finale playoff, uscendo in seguito nelle semifinali contro Conegliano, squadra che, nei quarti di finale che decreteranno l'avversaria della vincente tra Savino Del Bene e Unet E-Work Busto Arsizio, si è imposta 3-1 contro Il Bisonte in gara 1.

Nel primo incontro in post season con Busto, giocato il 10 aprile al PalaRialdoli di Scandicci, la Savino Del Bene è riuscita a partire subito in quarta chiudendo il primo set sul 25-20. Nel secondo parziale le ragazze di coach Barbolini sono riuscite a portarsi sul 2-0 dopo aver chiuso il set ai vantaggi (28-26), ed infine nell'ultimo periodo Scandicci ha chiuso il match in agilità sul 25-13.

EX E PRECEDENTI

Ex Scandicci tra le fila di Busto Arsizio sono le schiacciatrici Alexa Gray e Lucia Bosetti, con la canadese approdata in Toscana nel 2019 e la seconda che ha salutato la Savino Del Bene dopo quattro stagioni questa estate, mentre per la centrale Jovana Stevanovic due stagioni a referto in maglia Scandicci, quella del 2018-19 e quella del 2019-20.

Ex Busto Arsizio attualmente in forza a Scandicci è, invece, Letizia Camera, passata nella stagione 2014-15 dalla Lombardia.

19 precedenti tra Savino Del Bene Volley e Unet E-Work Busto Arsizio, con Scandicci che si è imposta ad ora 13 volte contro le 6 delle lombarde.

4 gli incontri in questa stagione tra Savino Del Bene Volley e Unet E-Work Busto Arsizio, con Scandicci che ha vinto in 3 occasioni. In regular season la Savino Del Bene uscì corsara dalla E-Work Arena il 31 ottobre 2021 (2-3) e vinse anche nella gara di ritorno al PalaRialdoli per 3-0 il 06 febbraio 2022. In Coppa Italia le toscane non riuscirono, invece, a vincere davanti al proprio pubblico il 03 gennaio 2022, quando Scandicci perse 1-3 nei quarti di finale della competizione. L’ultima gara tra le due squadre risale al 10/04/2022, con la Savino Del Bene che ha trovato la netta vittoria per 3-0 nella gara 1 dei quarti di finale playoff.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

“Si riparte come se fossimo 0-0. È stata una buona gara 1, e ci siamo meritati sicuramente la vittoria giocando una buona partita, però come sappiamo i playoff possono girare e nel giro di quarantotto ore può davvero cambiare tutto. Troveremo probabilmente una Busto diversa, che giocherà meglio, e quindi anche noi bisognerà fare qualcosa di più. Bisogna cercare di continuare a fare le bene le cose che facciamo bene e migliorare in altre. Sicuramente sarà una partita difficile, anche perché al di là del valore dell'avversario la posta in palio è alta. La semifinale è un obiettivo che dobbiamo cercare di perseguire in ogni modo.”

LE AVVERSARIE

La Unet E-Work Busto Arsizio ha chiuso la propria regular season in quinta posizione in classifica, avendo raccolto 51 punti in 26 partite (16 vinte e 10 perse).

La squadra di coach Musso è scesa in campo contro Scandicci il 10 aprile in gara 1 dei quarti di finale playoff. Nella partita del PalaRialdoli persa 3-0 dalle farfalle, Busto Arsizio ha trovato i 16 punti del proprio opposto Camilla Mingardi.

Nell’ultima giornata di campionato contro Cuneo, Busto Arsizio aveva invece perso per 3-2 (30-28, 24-26, 19-25, 25-22, 15-13).

Busto Arsizio è intervenuta sul mercato nelle ultime settimane per far fronte agli infortuni occorsi a Poulter e Monza nel reparto palleggiatrici, nel quale l’ex Lucia Bosetti si è trovata a coprire il ruolo in tre occasioni (contro Trento, Roma e Casalmaggiore). L’ultimo arrivo è stato quello della palleggiatrice argentina Victoria Mayer, impegnata fino a poche settimane fa nel campionato francese con la maglia del Stade Français e già vista nel nostro campionato nel 2020/21 a Chieri.

IN TV

La partita fra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Volley sarà visibile su Sky Sport Arena.

Fonte: Savino Del Bene Volley