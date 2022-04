Ricercato in Germania per tentato omicidio, arrestato a Firenze

Era ricercato in Germania ed è stato arrestato ieri dalla Polizia Municipale. Si tratta di un cittadino straniero individuato ieri insieme ad altri tre uomini dagli agenti del Reparto Antidegrado nel corso di un controllo in zona del iazzale Michelangelo. Dagli accertamenti tutti sono risultati non in regola con le norme sull’immigrazione ma a seguito del controllo delle impronte digitali (AFIS) è emerso che uno era ricercato in Germania per tentato omicidio. L’uomo è stato quindi portato al carcere di Sollicciano in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 31 agosto 2021 dal Tribunale di Amtsgericht Leipzig.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa