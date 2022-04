Rubano 9 bottiglie di superalcolici al supermercato, denunciate

Furto avvenuto al supermercato a Pisa. Ieri pomeriggio alle 18 nel Conad di via Pietrasantina di Madonna dell'Acqua sono state fermate due donne di zona di 37 e 55 anni che avevano con sé 9 bottiglie di superalcolici da 170 euro che avevano tentato di rubare. La vigilanza interna al negozio ha fermato le due e poi in seguito è intervenuta la polizia per la denuncia di furto aggravato in concorso.

Al mattino le volanti della questura erano intervenute nella scuola elementare Parmini di via Di Parigi dopo che la dirigente scolastica aveva notato una porta antipanico forzata. Nella notte è avvenuta l'effrazione ma non sarebbe stato rubato niente. Le indagini sono in corso.