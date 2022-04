Abbattimento di due platani a Cascina, venerdì in viale Comaschi

Venerdì saranno abbattuti due platani in Viale Comaschi, più precisamente quello all'incrocio con Via Tosco-Romagnola (lato ovest rispetto al centro storico) e quello sull'intersezione con Via Genovesi (lato sud). Per entrambi gli interventi sarà effettuato un modesto restringimento della carreggiata, in particolare per il platano all'incrocio con Via Genovesi. La polizia municipale effettuerà un presidio con una pattuglia, al fine di evitare la totale chiusura della strada in questione e permettere il taglio in sicurezza dei palchi arborei, limitando o arrestando solo temporaneamente la circolazione veicolare. L’intervento non andrà ad interferire con le attività scolastiche, dato che si svolgerà durante le festività pasquali. Le due piante dovranno esser abbattute in quanto la prima è a rischio cedimento, mentre la seconda è stata attaccata da un fungo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa