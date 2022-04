Ambulante bloccato dalla municipale, aperto un fascicolo per abuso in atti d'ufficio

Dopo la vicenda finita in polemica dell'ambulante senegalese fermato a terra dalla polizia municipale di Firenze durante un fermo per l'identificazione negli scorsi giorni, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo. I pm indagheranno sul comportamento tenuto dagli agenti. L'ipotesi di reato è abuso in atti d'ufficio, senza indagati per il momento. Anche l'ambulante è indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Il video che ha documentato la scena è stato fatto da due persone che hanno presentato un esposto in procura.