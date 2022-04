Celebrazioni per i 170 anni della polizia, Empoli presente

Nella ricorrenza del 170° anno della fondazione della Polizia di Stato (1852-2022), il Comune di Empoli era presente alle celebrazioni, che si sono tenute nella sala del Refettorio del Complesso dell’Opera di Santa Croce a Firenze, con il Gonfalone civico e in rappresentanza, un assessore della Giunta comunale.

Esserci ha significato sottolineare quello che rappresentano le donne e gli uomini della Polizia di Stato: passione, spirito di servizio, senso profondo del dovere, sempre in prima linea per il Paese e a tutela dei cittadini, della loro salute, soprattutto in questi ultimi anni di emergenza sanitaria, senza dimenticare coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome dei principi di libertà.

In piazza Santa Croce era allestita una esposizione di mezzi e attrezzature di tutte le specialità della Polizia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa