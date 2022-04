La colomba di fiori coi colori dell'Ucraina dagli Infioratori di Fucecchio

Il gruppo Infioratori di Fucecchio ha preso parte ad un flash mob per la Pace proposto proprio a Fucecchio durante l’ultima assemblea nazionale di Infioritalia (Associazione Nazionale Infiorate Artistiche).

Circa 80 associazioni sparse nel mondo hanno aderito al progetto ideato da un socio sostenitore argentino che prevedeva la creazione di uno stesso tappeto di arte effimera per rappresentare una colomba della pace che vola su ogni cielo. Quel cielo era rappresentato da un cuore con i colori dell’Ucraina come simbolo di vicinanza in questo difficile momento.

Il gruppo infioratori di Fucecchio il 10 aprile ha realizzato l’opera all’interno dell’oratorio della Madonna della Ferruzza e resterà lì fino a giovedì sera per i sepolcri. Un piccolo gesto ma di grande significato che ha unito tante realtà diverse.