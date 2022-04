Finisce fuori strada con l'auto, muore 85enne

Un uomo di 85 anni è morto in un incidente d'auto tra Chiesina Uzzanese e Montecarlo. All'altezza della località San Salvatore, in via Ponte in Canneto, l'uomo ha perso il controllo dell'auto per motivi ancora da chiarire, si sospetta un malore.

Il fatto è avvenuto alle 11 di oggi, mercoledì 13 aprile. L'85enne era alla guida della sua utilitaria e ha urtato sul bordo strada di un ponticello. Inutili i soccorsi per l'uomo, residente a Montecarlo.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Pescia e Lucca e i soccorsi inviati dal 118. In un primo momento è stato allertato Pegaso che è rientrato alla base.