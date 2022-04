Offese razziste, scatta l'inseguimento in auto sulle strade pisane: due denunciati

Alle ore 16.30 alcuni utenti hanno segnalato su linea 112 NUE due auto che si inseguivano in via Curtatone e Montanara. La Sala operativa della Questura di Pisa ha inviato sul posto due pattuglie della Squadra Volanti, che hanno in breve bloccato la macchina descritta dal segnalante come quella inseguitrice, con a bordo due giovani bengalesi residenti in zona Porta a Mare, fratelli, uno dei quali brandiva ancora una mazza da hokey.

Questi, ancora agitato ma collaborativo con i poliziotti, consegnava spontaneamente la mazza da hockey, posta successivamente in sequestro dai poliziotti. In merito ai fatti ha riferito che mentre percorreva con la sua autovettura la via Aurelia in compagnia del fratello, è stato affiancato da un’altra autovettura il cui conducente, italiano, li avrebbe apostrofati senza motivo con frasi razziste.

I due fratelli quindi si sono gettati all’inseguimento dell'uomo con l’intento di farsi giustizia. L’inseguimento è terminato in via Curtatone e Montanara dove l'altra autovettura ha fatto perdere le proprie tracce.

I due fratelli sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere, mentre i poliziotti sono sulle tracce dell’ altra autovettura coinvolta.